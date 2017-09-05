Небензя назвал преждевременным рассмотрение проекта резолюции ООН по КНДР

ООН, 5 сен — РИА Новости. Вынесение проекта новой резолюции по КНДР на голосование в понедельник преждевременно, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По итогам заседания СБ ООН накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости "ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии". Она сообщила о подготовке проекта резолюции, которую США намерены выставить на голосование СБ ООН уже в понедельник, 11 сентября.

Небензя сообщил журналистам во вторник, что еще "не видел проект резолюции". "Резолюция ООН пока немного преждевременна. Возможно, мы не сможем принять ее в следующий понедельник", — сказал российский постпред. Он также отметил, что члены СБ ООН отправляются с официальным визитом в Аддис-Абебу и вернутся 9 сентября.

"Не то чтобы мы категорически отрицаем возможность резолюции, но мы хотим, чтобы резолюция работала. Надо обсудить текст и посмотреть, как двигаться дальше", — сказал Небензя. Он подчеркнул, что РФ рассчитывает, что в документе будет отражена "необходимость политического диалога, основываясь на последних инициативах, которые были предприняты".

В этой связи, говоря о санкционном давлении, Небензя отметил, что экономические меры "определенно скажутся на северокорейском народе, а не ракетно-ядерной проблеме". "Мы бы не хотели, чтобы обычные граждане КНДР страдали от того, что делает их руководство", — подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник заявил, что РФ готова рассмотреть в СБ ООН проект резолюции США по КНДР, если в нем будет отражена необходимость политико-дипломатического подхода.