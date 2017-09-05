Кабмин внес законопроект о налоговых льготах при долевом строительстве

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о налоговых льготах при долевом строительстве, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ освобождает от обложения НДФЛ доходы физических лиц, полученные ими в виде возмещения за счет средств компенсационного фонда долевого строительства. При определении объекта обложения налогом на прибыль полученные застройщиком доходы будут уменьшаться на сумму расходов в виде отчислений в компенсационный фонд.

В связи с тем, что компенсационный фонд формируется за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, которые привлекают денежные средства дольщиков, возникает необходимость учета расходов застройщиков, понесенных ими на уплату таких взносов, при их налогообложении.

Застройщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения будут вправе полученные доходы уменьшать на сумму расходов в виде отчислений в компенсационный фонд.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность исполнения Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства закрепленных за ним функций и полномочий.