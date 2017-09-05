Пушков назвал пустой угрозу США в отношении торговых партнеров КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал пустой угрозу США полностью прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР.
Угроза Трампа не торговать со странами, торгующими с КНДР,не впечатляет. США не рискнут ударить по 650 млрд.торговле с Китаем. Пустая угроза— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 сентября 2017 г.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ядерное испытание КНДР, назвав ее действия враждебными и опасными для США. Он отметил, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство представит Трампу новый пакет санкций против КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.