Пушков назвал пустой угрозу США в отношении торговых партнеров КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал пустой угрозу США полностью прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР.

Угроза Трампа не торговать со странами, торгующими с КНДР,не впечатляет. США не рискнут ударить по 650 млрд.торговле с Китаем. Пустая угроза — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 сентября 2017 г.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и призвала в кратчайшие сроки провести заседание Совета Безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ядерное испытание КНДР, назвав ее действия враждебными и опасными для США. Он отметил, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство представит Трампу новый пакет санкций против КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.