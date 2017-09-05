МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм, Москва готова в связи с этим обратиться в суд, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"При обсуждении положения в двусторонних отношениях Сергей Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм. Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона", — указано в сообщении.

Ранее российский лидер сообщил, что поручит МИД РФ подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США.

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР.

США ранее закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые также являются российской дипломатической собственностью.