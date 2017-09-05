Вопрос о новых инициативах Путина и Муна по КНДР остается открытым

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Кремле пока не могут сказать, выступят ли президент РФ Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с какой-то новой инициативой по ситуации вокруг КНДР, но в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне, лидеры условились провести детальное обсуждение этой темы, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

"Тема кризиса на Корейском полуострове, спровоцированного ядерными испытаниями КНДР, которые были осуждены всеми странами, включая Российскую Федерацию, будет обязательно обсуждаться завтра в ходе переговоров. Но хочу напомнить, что накануне, в ходе телефонного разговора, который Путин совершил, находясь в Китае, он условился со своим южнокорейским коллегой провести детальное обсуждение этой темы. Будут ли новые предложения, я вам сказать сейчас не могу, хотелось бы только напомнить слова, которые президент сказал по этой теме на пресс-конференции в Пекине", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые предложения по итогам встречи президентов РФ и Южной Кореи.

Ранее Путин заявил, что Россия "осуждает эти "упражнения" со стороны Северной Кореи", считая, что они носят провокационный характер. При этом, по мнению российского лидера, санкции не изменят курса, который КНДР взяла на создание оружия массового уничтожения.