Лавров высказался против эскалации в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования. Призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность", — говорится в сообщении МИД РФ.