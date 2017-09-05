В СПЧ рассказали о "тревожных сообщениях" из регионов в преддверии выборов

Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото

Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" получила ряд "тревожных сообщений" из российских регионов в ходе предвыборной кампании, в частности, правозащитникам жаловались на избиения кандидатов, поджоги и порчу агитматериалов, заявил во вторник член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Брод.

"Гражданский контроль" за вот эти дни получил несколько тревожных сообщений из регионов, в частности, и по порче агитационных материалов… были избиения ряда кандидатов", — сказал Брод.

По его словам, на Камчатке был сожжен автомобиль одного из кандидатов в региональное законодательное собрание, а в Красноярском крае был сожжен штаб одной из партий.

"Выбили окно, закинули покрышки — в общем, какое-то варварское нападение. Надеемся, правоохранительные органы установят личности тех, кто это устроил", — добавил член СПЧ.

Брод также отметил, что из Москвы поступали жалобы о недостаточном информировании на муниципальных выборах.