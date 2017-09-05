Члены СПЧ будут наблюдать за ходом выборов 10 сентября

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в единый день голосования 10 сентября будут наблюдать за ходом выборного процесса в ряде регионов России, заявил член СПЧ Александр Брод во вторник.

"Члены Совета будут работать в разных регионах, вести мониторинг избирательного процесса дня голосования, контактировать с уполномоченными по правам человека, с коллегами из общественных палат", — сказал Брод журналистам.

Так, члены СПЧ будут работать в Москве, Севастополе, Белгороде и в ряде других регионов.

По итогам единого дня голосования состоится заседание СПЧ, оно запланировано на октябрь. Там будет обобщен опыт наблюдения за выборами, характерные нарушения и проблемы.

"Все это будет обобщено и передано главе государства на традиционной встрече Совета в конце года. Я думаю, там же будут предложения по совершенствованию законодательства", — заявил Брод.

Он напомнил, что в единый день голосования в Москве будут работать несколько общественных площадок. Так, по словам Брода, в здании телеграфа на Тверской улице будут работать политологи и эксперты, и будут организованы видеовключения регионов.