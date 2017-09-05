В ЦИК не исключают необходимости поправок в закон к президентским выборам

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова не исключила необходимости внесения корректировок в закон к президентским выборам 2018 года, это будет зависеть от успешности применения новаций в единый день голосования 10 сентября.

"Мы сейчас проанализируем, как в двадцати регионах новация отработает по QR-коду и по другим направлениям, посмотрим, что получилось, что не получилось, для того, чтобы к президентской кампании какие-то, может быть, коррективы придётся вносить в законодательство", — сказала Памфилова в ходе семинара для партий и других участников избирательного процесса, посвящённого вопросам наблюдения на предстоящих выборах 10 сентября.

Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения опробуют в единый день голосования 10 сентября только в двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемый кодом (QR-кодом) будет применяться избиркомами также на выборах 10 сентября.

На выборах 18 сентября 2016 года в трех регионах была организована опытная зона для тестирования программы, предполагающей применение QR-кода, которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов в ГАС "Выборы" и ускорить этот процесс. Новая программа была разработана по инициативе избиркома Санкт-Петербурга. В рамках опытной зоны 15 участковых комиссий Петербурга, пять комиссий Липецкой области и шесть комиссий Владимирской области использовали техническое оборудование, на котором была установлена эта специальная программа.