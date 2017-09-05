В ОП обвинили партии в использовании "грязных технологий" перед выборами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев призвал политические партии отказаться от практики взаимных исков с целью снятия конкурентов с выборов, добровольно заключив соответствующие соглашения.

По его словам, о деятельности и партий, и кандидатов по снятию друг друга с выборов, которая носит "очень масштабный характер", стало известно в ходе работы горячей линии ОП РФ по защите избирательных прав граждан.

"По нашей оценке эту масштабную деятельность и партий, и кандидатов по снятию друг друга следует квалифицировать как использование грязных политических технологий. Взаимное масштабное снятие сейчас становится одной из основных угроз естественному политическому предвыборному процессу. Мы обращаемся к парламентским и непарламентским политическим партиям с предложением о заключении соглашения об отказе использования таких грязных политических технологий", — заявил Григорьев.

Член ОП РФ также заявил, что общественники планируют продвигать это как на региональном, так и на федеральном уровне.

Он добавил, что соглашения, о которых он говорит, должны заключаться добровольно.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы в региональные законодательные собрания. Выборы президента России пройдут в 2018 году.