Комитет ГД по обороне: война в Сирии почти закончена, но успокаиваться рано

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Главный оплот террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Сирии практически уничтожен, финал войны близок, но успокаиваться еще рано, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады. Очевидцы сообщали о том, что жители Дейр-эз-Зора вышли на улицы, празднуя победу над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ) и прорыв трехлетней блокады города.

"На мой взгляд, безусловно, финал достаточно близок… Одновременно это, на мой взгляд, произошло благодаря тем зонам, где эскалация, которые были созданы во взаимодействии с другими странами, которые борются с терроризмом непосредственно в Сирии", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий вместе с тем подчеркнул, что "нельзя самоуспокаиваться, потому что все равно группировки, хоть они и разрозненные, но, тем не менее, они могут еще наносить удары самое главное, к сожалению, по мирному населению".

"Но вместе с тем, на мой взгляд, главный оплот тех сосредоточений террористов Исламского государства*, запрещенного в РФ, он, будем говорить, практически уничтожен", — подытожил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая организация, запрещенная в России.