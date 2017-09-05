МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Главный оплот террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Сирии практически уничтожен, финал войны близок, но успокаиваться еще рано, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").
"На мой взгляд, безусловно, финал достаточно близок… Одновременно это, на мой взгляд, произошло благодаря тем зонам, где эскалация, которые были созданы во взаимодействии с другими странами, которые борются с терроризмом непосредственно в Сирии", — сказал Швыткин РИА Новости.
Парламентарий вместе с тем подчеркнул, что "нельзя самоуспокаиваться, потому что все равно группировки, хоть они и разрозненные, но, тем не менее, они могут еще наносить удары самое главное, к сожалению, по мирному населению".
"Но вместе с тем, на мой взгляд, главный оплот тех сосредоточений террористов Исламского государства*, запрещенного в РФ, он, будем говорить, практически уничтожен", — подытожил он.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.