В ЦИК рассказали, почему пока невозможно использовать блокчейн на выборах

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, почему пока невозможно внедрить технологию блокчейн на выборах в России: главным препятствием становится низкий уровень технической оснащенности.

Во вторник в ЦИК проходит семинар для партий и других участников избирательного процесса, посвященный вопросам наблюдения на предстоящих выборах 10 сентября.

"Сейчас невозможно", — сказала Памфилова в ответ на предложение одного из участников об использовании технологии блокчейн на российских выборах.

"Мы даже полностью видеокамерами не можем все участки оснастить, не потому что нет материальных или каких-то других возможностей — там нет интернета", — пояснила председатель ЦИК.

Она отметила, что в ЦИК прорабатывают и подобные технические вопросы, в том числе, работают над тем, чтобы оснастить компьютерами все избирательные участки в стране.

"Много сложностей, которые не позволяют нам сейчас это все сделать… Уровень оснащенности, уровень подготовки населения с этой точки зрения, уровень использования технических средств очень разный", — уточнила Памфилова.

Кроме того, добавила она, нужно учитывать проблемы кибербезопасности. "Мы сейчас, идя вперед, осваивая новые технологии, — мы будем развивать обязательно, не собираемся возвращаться в каменный век. Но что останавливает — это сочетание продвинутости технической и степени безопасности", — сказала глава ведомства.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе блокчейн. В частности, Росреестр в сентябре планирует начать пилотный проект по внедрению технологии в Великом Новгороде.