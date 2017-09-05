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Политика

Путин пообещал проверить "хваленую" американскую судебную систему

Сюжет:
Девятый саммит БРИКС (95)
16:0205.09.2017
(обновлено: 16:13 05.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не увидел фронды в заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова о позиции России по Мьянме и назвал наивным вопрос о том, разочаровал ли его американский коллега Дональд Трамп, отметив, что он не невеста и не жених, чтобы так оценивать лидера США. На пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС российский лидер также коснулся темы возможности выдвижения женщины-кандидата на высший государственный пост в РФ и пообещал подать в суд на США из-за ситуации с дипобъектами.

Путин пообщался с журналистами по итогам своего трехдневного визита в Китай, куда президент прибыл для участия в саммите БРИКС. Встреча лидеров, по его словам, прошла успешно, а само объединение – без всяких сомнений перспективно.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Пониженная политическая культура

Президент впервые прокомментировал последние действия США против российских дипобъектов. По его словам, американцы были вправе сократить количество дипломатических учреждений РФ, но сделано это в хамской манере. Сотрудничество РФ и США затрудняется, поскольку американская нация хоть и великая, но у определенной части американского истеблишмента уровень политической культуры низкий, отметил Путин. "Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией", — сказал российский лидер.

Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин о США: трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией

Путин заявил, что Россия может принять решение о сокращении количества сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек для полного паритета, но пока не будет этого делать. Президент пояснил, что в США работают 455 дипсотрудников России, но только 300 из них аккредитованы при Госдепартаменте, остальные трудятся в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке. "Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия оспорит в суде изъятие дипломатической собственности в США

Решение о паритетном количестве российских дипломатических работников в США и американских в России Путин назвал договоренностью.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом. МИД РФ заявлял о том, что в освобождаемых зданиях проводятся обыски.

Российский лидер заявил, что поручит МИД РФ подать иск в американский суд из-за ситуации с дипсобственностью РФ. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — отметил он.

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Путин о сокращении российских дипучреждений в США

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Среди прочего у Путина спросили, не разочаровался ли он в Трампе, российский лидер счел вопрос наивным. "Что касается разочарования, не разочарования… ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы", — сказал он.

Обсуждать внутриполитическую ситуацию в США глава РФ счел некорректным, так он ответил на вопрос, учитывает ли он возможность импичмента Трампу в своем анализе выстраивания отношений с Вашингтоном. "Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", — сказал Путин.

Кадыров. Мнения

Путин прокомментировал и столкновения в Мьянме, где военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа, представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

По словам российского лидера, ситуация обсуждалась на прошедшей на полях БРИКС встрече с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Москва и Каир против любого насилия и призывают власти Мьянмы взять происходящее под контроль.

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Путин прокомментировал слова Кадырова о ситуации в Мьянме

Неоднозначные оценки вызвало ранее высказывание Кадырова о ситуации в Мьянме, некоторые СМИ интерпретировали его слова как готовность оспорить позицию государства. Путин заявил, что никакого несогласия с отношением Москвы к ситуации в Мьянме в словах главы Чечни не увидел. "Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается, но я вас уверяю, что никакой фронды со стороны руководителя Чечни нет, прошу всех успокоиться, все в порядке", — сказал Путин.

Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Грозном на акцию в поддержку рохинджа вышли более миллиона человек

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

В контексте встречи с ас-Сиси Путин сообщил, что принял приглашение египетского коллеги посетить страну, но нужно определиться с датами. Россия, по словам президента, рассчитывает, что в ближайшее время может быть полностью решен вопрос с авиабезопасностью в Египте, Москва видит усилия Каира. "Очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы в ближайшее время сможем эту задачу решить", — отметил Путин.

Касаясь других международных проблем Путин, в частности, отметил успехи правительственных войск в Сирии; сказал, что поручит МИД РФ внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении ряда условий.

Путин в Китае: официальные встречи и неформальная сторона саммита БРИКС
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин, прибывший для участия в саммите БРИКС, в аэропорту города Сямэнь
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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В воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров на полях саммита БРИКС в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время рабочего обеда в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на концерте в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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После окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на концерте в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Выступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран с артистами китайского народного театра.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главы двух стран с артистами китайского народного театра.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOLПерейти в фотобанкВ понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.Президент РФ В. Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOL
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В понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Владимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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В понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.
© РИА Новости / Дмитрий Азаров\ POOLПерейти в фотобанкГлавы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.Открытие выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Азаров\ POOL
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Главы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума и президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.
© РИА Новости / Константин Завражин/POOLПерейти в фотобанкПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав делегаций приглашенных государств с супругами. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Константин Завражин/POOL
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Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки.
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Выборы-2018

Журналисты задали ставший уже традиционным вопрос об участии действующего главы государства в предстоящих выборах президента РФ, на что получили ставший уже традиционным ответ: всему свое время. "Послушайте, я уже говорил и могу сказать еще раз. Это вот важно, то, что я сейчас скажу. У нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать. Это я знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать и так далее. Работать надо сейчас, каждому на своем месте, активно, не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду", — сказал Путин.

Мобильная урна для голосования во время выборов президента РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Соперником Путина на выборах президента может стать женщина, пишут СМИ

"Поэтому в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах Российской Федерации, уверен, об этом скажут", — заключил президент.

Путина попросили прокомментировать публикации о том, что претендентом на пост лидера страны может стать женщина: участвовать в выборах может каждый, если выдерживает соответствующие требования закона, сказал президент. Путин не стал оценивать, кто лучше справился бы с ролью кандидата, например, журналист Ксения Собчак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. "Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах", — отметил Путин.

Российский лидер сказал, что успех кандидата, будь то, к примеру, Собчак, зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою кампанию, но личность ее отца Анатолия Собчака не будет играть существенной роли в этом серьезном процессе. "О том, что она собирается баллотироваться, я слышу в первый раз. Уверен, что могут быть и другие кандидаты", — сказал он.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017

Неприкосновенных в искусстве нет

Не обошли вниманием журналисты и уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова, которого поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Президент обратил внимание на то, что под следствием находятся, например, замдиректора Эрмитажа и бывший замглавы Минкультуры: сама по себе принадлежность к деятелям культуры не должна становиться причиной освобождения от ответственности. "У нас в сфере культуры, также как в других областях, правоохранительные органы постоянно занимаются контролем за расходованием государственных средств. У нас, насколько я помню, может там что-то изменилось, замдиректора "Эрмитажа" под следствием находится, (бывший) замминистра культуры находится под следствием. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры что ли? Наверное, странно было бы, правда?" — сказал Путин.

Режиссер Кирилл Серебренников после заседания Московского городского суда. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пранкеры рассказали, зачем послали немецкому актеру "письмо Серебренникова"

По словам президента, если бы власти хотели ограничить деятельность Серебренникова, то ему бы не выделялись немалые госсредства — "никакой цензуры, никакого давления — ничего нет". Как отметил российский лидер, если в отношении, например, режиссера Никиты Михалкова появились бы подозрения о нарушении закона, проверили бы и его деятельность. Претензий к нему нет, "несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех средств, получаемых всеми, практически без исключения, деятелями искусства, которые получают их из казны".

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы поместил заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова под домашний арест. Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Режиссер Кирилл Серебренников после заседания Московского городского суда. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Суд разрешил Серебренникову гулять, но оставил его без поддержки ламы

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Система" против "Роснефти"

О другом громком процессе — между "Роснефтью" и АФК "Система" — Путин сказал, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с владевшей "Башнефтью" до 2014 года "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей, оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Арбитраж Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск, взыскав в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей. Однако "Система" уже заявила о намерении подать апелляцию.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания Замоскворецкого суда. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В суде раскрыли детали оперативного эксперимента, где участвовал Сечин

"Я встречался и с руководителем "Роснефти", и с руководителем "Системы" — и с Евтушенковым и с Сечиным — именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения, и думаю, это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, обращалась ли одна из сторон — ответчик или истец — к президенту за консультацией по этой проблеме и видит ли он возможность мирового соглашения между ними.

"Ну а как это будет развиваться дальше, на 100% я сказать не могу, потому что никаких прямых указаний я никому по этому поводу не давал и считаю, давать не целесообразно", — добавил президент.

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Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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