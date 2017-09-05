В ЦИК планируют усилить работу по информированию избирателей к 2018 году

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что к президентской избирательной кампании 2018 года удастся максимально усилить работу по информированию избирателей об их основных избирательных правах и новых возможностях голосования без открепительных удостоверений.

Она отметила, что самой большой недоработкой в ходе прошедшей парламентской избирательной кампании, действительно, была степень информированности граждан о проходящих выборах.

"Мы сейчас будем наращивать информационную составляющую максимально, то есть будем заниматься информированием всех слоев общества — и в сетях, и везде — для того, чтобы люди знали, какие у них есть права основные и какие дополнительные возможности сейчас появились", — сказала глава ЦИК в ходе семинара для партий и других участников избирательного процесса, посвященного вопросам наблюдения на выборах 10 сентября.

Она уточнила, что речь идет о новых возможностях голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения. Информирование должно быть широким — люди, по ее словам, должны знать, какие выборы проходят, когда и где они состоятся, должны знать о кандидатах, участвующих в этих выборах.

"И уже сами решать — идти на эти выборы или нет, но знать они должны все. Я надеюсь, что нам это удастся к президентской кампании", — добавила Памфилова.