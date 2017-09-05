В ЦИК планируют усилить работу по информированию избирателей к 2018 году

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что к президентской избирательной кампании 2018 года удастся максимально усилить работу по информированию избирателей об их основных избирательных правах и новых возможностях голосования без открепительных удостоверений.
"Мы сейчас будем наращивать информационную составляющую максимально, то есть будем заниматься информированием всех слоев общества — и в сетях, и везде — для того, чтобы люди знали, какие у них есть права основные и какие дополнительные возможности сейчас появились", — сказала глава ЦИК в ходе семинара для партий и других участников избирательного процесса, посвященного вопросам наблюдения на выборах 10 сентября.
"И уже сами решать — идти на эти выборы или нет, но знать они должны все. Я надеюсь, что нам это удастся к президентской кампании", — добавила Памфилова.