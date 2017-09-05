США выгодно раскручивать конфликт вокруг КНДР, считает сенатор

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США выгодно раскручивать конфликт вокруг КНДР, это позволяет американцам поставлять свое оружие странам-соседям Северной Кореи, рассказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее Белый дом распространил сообщение, согласно которому президент США Дональд Трамп в разговоре с руководством Южной Кореи одобрил этой страны "многомиллиардные" поставки оружия.

"США это выгодно, Южная Корея — держава богатая и напуганная, можно продавать им свое оружие", — сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что все время звучат заявления Трампа, министра обороны США, руководство Японии и Южной Кореи. "Но кто-то хоть раз слышал, чего хочет руководство Северной Кореи, какие у них цели?" — пояснил законодатель.

По его мнению, основная цель всех военных испытаний — потребность КНДР в гарантиях безопасности, но их никто не слушает.

Джабаров также выразил озабоченность в связи с нагнетанием напряженности на Корейском полуострове, и если северо-корейские военные допустят ошибку в расчетах, их ракета может упасть на Японские острова. "Тогда Япония может ответить им, к ней присоединяться США и Южная Корея", — сказал парламентарий. Он выразил надежду, что участникам этого противостояния хватит выдержки и здравого смысла не доводить ситуацию до ядерного конфликта.