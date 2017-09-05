В Вологодской области выберут лучших госслужащих

ВОЛОГДА, 5 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучших государственных служащих, которые войдут в кадровый резерв правительства региона, выберут в Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Конкурс "Лучший государственный гражданский служащий" пройдет в два этапа. С 4 по 23 сентября будут приниматься документы от соискателей, с 4 октября по 3 ноября их оценят эксперты и жители области. Цель конкурса — выявить лучших госслужащих, которые войдут в кадровый резерв правительства области.

"Конкурс проходит в регионе уже в четвертый раз. И с каждым годом растет число участников и количество представленных ими проектов. А главное, растет качество проектов, направленных, в основном, на улучшение качества работы органов власти по решению конкретных проблем",- отметил Кувшинников.

По словам губернатора, выбирать лучших будут в нескольких номинациях: руководитель, организатор и профессионал. Победители получат дипломы, призы и право на стажировки в других регионах России и ведущих вузах страны.