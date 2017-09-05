МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с помощником президента Судана Авадом аль-Джазом в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Встреча состоится в ближайшие дни", — сказал он в ходе встречи с помощником президента во вторник в Москве.

Богданов добавил, что Россию и Республику Судан связывают традиционные дружественные отношения, которыми Москва дорожит.

"Надеюсь, ваш визит будет результативным в плане продвижения всего комплекса нашего партнёрства", — отметил замминистра.

Он сообщил, что помимо двусторонней повестки, стороны обменяются мнениями по международным проблемам на Ближнем Востоке и в Африке.