Рогозин: Россия проведет переговоры с КНР на уровне глав правительств

ВОЛГОГРАД, 5 сен — РИА Новости. Россия планирует в начале ноября переговоры с КНР с участием глав правительств, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Мы планируем в начале ноября переговоры с участием глав правительств (РФ и КНР)… У нас с Китайской республикой разветвленная система взаимодействия по линии правительств. Комиссия по организации встреч глав правительств формирует основную повестку контактов руководства наших стран, поэтому реалии экономики находятся в повестке наших комиссии. Сегодня проводим встречу сопредседателей, которая крайне важна чтобы наметить переговоры", — сообщил вице-премьер.

Ранее Рогозин на своей странице в Facebook сообщил, что РФ и Китай в ходе переговоров в Волгограде констатировали сближение своих позиций в сотрудничестве в космической, авиационной и атомной промышленности. Также стороны договорились развивать контакты по линии туризма.