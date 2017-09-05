В МИД не стали называть сроки обращения в суд из-за дипсобственности в США

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал говорить о сроках обращения ведомства в суд в связи с действиями Вашингтона по российской дипсобственности, к которой был закрыт доступ.

"Нет, пока не скажу", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поручит МИД РФ подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.