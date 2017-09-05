Путин призвал активизировать работу российско-мексиканской межправкомиссии

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал активизировать работу межправительственной комиссии России и Мексики.
"Нам надо активизировать работу межправкомиссии, которая должна поработать над приданием нового импульса нашим отношениям в сфере экономики", — сказал президент России.
Путин напомнил, что в декабре исполнится 127 лет со времени установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой. Он напомнил, что на сегодняшний день товарооборот между двумя странами составляет порядка 2 миллиардов долларов.
В свою очередь президент Мексики отметил, что два государства, "несмотря на географическую удаленность, смогли развивать свои отношения на основе дружбы и добросердечности".
"Объем наших торговых отношений все еще не соответствует тому огромному потенциалу, который есть у наших стран, и который надо задействовать для развития инвестиций", — сказал при этом мексиканский лидер.
Пенья Ньето рассказал Путину, что в Мексике проводятся структурные реформы в энергетическом секторе. Он предложил Путину обсудить те области экономики, в которых Москва и Мехико смогут активно развивать сотрудничество.
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