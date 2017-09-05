Путин призвал активизировать работу российско-мексиканской межправкомиссии

Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй

Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал активизировать работу межправительственной комиссии России и Мексики.

В начале встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето российский лидер представил своему коллеге всех членов делегации РФ, среди которых были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

"Нам надо активизировать работу межправкомиссии, которая должна поработать над приданием нового импульса нашим отношениям в сфере экономики", — сказал президент России.

Путин напомнил, что в декабре исполнится 127 лет со времени установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой. Он напомнил, что на сегодняшний день товарооборот между двумя странами составляет порядка 2 миллиардов долларов.

Он отметил, что, если в 2016 году рост этого показателя составлял 7,5%, то за первое полугодие 2017 года товарооборот вырос на 38%.

В свою очередь президент Мексики отметил, что два государства, "несмотря на географическую удаленность, смогли развивать свои отношения на основе дружбы и добросердечности".

"Объем наших торговых отношений все еще не соответствует тому огромному потенциалу, который есть у наших стран, и который надо задействовать для развития инвестиций", — сказал при этом мексиканский лидер.

Пенья Ньето рассказал Путину, что в Мексике проводятся структурные реформы в энергетическом секторе. Он предложил Путину обсудить те области экономики, в которых Москва и Мехико смогут активно развивать сотрудничество.

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