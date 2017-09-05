КГИ отметил низкую интенсивность агитации в регионах перед выборами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) охарактеризовали проходящую в регионах избирательную кампанию как "очень тихую", агитация в этом году отличается пониженной интенсивностью, но позитивным моментом, по их словам, стало то, что некоторые идущие на выборы главы регионов начали принимать участие в теледебатах.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.

Очень тихая кампания

В КГИ уточняют, что снижение интенсивности агитации наблюдается на региональных выборах с 2013 года, когда единый день голосования был перенесен с октября на второе воскресенье сентября, а основная фаза кампании оказалась смещена на сезон летних отпусков. В этом году агиткампания, по мнению экспертов комитета, отличалась пониженной интенсивностью, начиная уже с фазы предварительной агитации. При этом даже в регионах более ярких на общем фоне кампаний, например, в Северной Осетии, они отметили снижение по сравнению с предыдущими выборами в этом же регионе.

"Подобный крайне вялый характер агитационной кампании был в 2017 году намного более выражен даже по сравнению с другими летними кампаниями 2013-2016 годов. Однако, позитивный момент в данной агитационной кампании — действующие главы регионов начали принимать участие в теледебатах, но не во всех регионах и не во всех дебатах", — говорится в докладе КГИ об особенностях предвыборной агитации на выборах 10 сентября.

Вместе с тем, в условиях фактического отсутствия сильных конкурентов это выглядит для действующих руководителей "малорискованным, но имиджево позитивным шагом", уточнили в КГИ. "Впрочем, это не может компенсировать эффект "очень тихой кампании". Объективные последствия упомянутой выше сентябрьской даты выборов и влияния социально-экономического кризиса усугубляются собственными стратегиями участников", — полагают эксперты.

В КГИ не исключают, что дополнительным фактором ставки на "вялую" агитационную кампанию в некоторых регионах могла быть реакция на предвыборные скандалы последних лет и попытка избежать новых. В качестве таких регионов эксперты упоминают, например, Курскую область, Москву.

При этом кампания по муниципальным выборам в Москве, по оценке экспертов, является одной из самых малозаметных: в большинстве районов визуально нет ни рекламы выборов, ни рекламы самих кандидатов, не распространяются информационные и агитационные материалы и через почтовые ящики. Как "вялотекущие", "почти не заметные" или практически не отличающиеся от прошлогодних эксперты характеризуют агиткампании в других регионах, где пройдут выборы разного уровня.

Технологии агитации



Помимо традиционных способов агитации, как отмечают в КГИ, продолжает расширяться работа партий и кандидатов в социальных сетях, ведение видеоблогов, попытки создания и распространения провокационного и эпатажного контента с целью повышения узнаваемости кандидатов в расчете на "вирусную" рекламу, одним из механизмов становятся каналы в Telegram.

В ходе нынешний кампании эксперты КГИ также обратили внимание на продолжение практики одновременного выпуска рекламы кандидата или партии и социальной рекламы, напоминающих друг друга и создающих кумулятивный эффект.

"Массовая косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности кандидатов, ее смысловое и стилистическое смешение с официальной предвыборной агитацией остается основной предвыборной технологией многих кандидатов от власти, в первую очередь исполняющих обязанности глав регионов", — отмечено в докладе.

По наблюдению экспертов, во всех кампаниях по выборам глав регионов именно это является основной агитационной технологией. Эта стратегия в сочетании со ставкой на минимизацию официальной предвыборной агитации, по их словам, создает ситуацию фактического информационного доминирования представляющих власть кандидатов. К примерам косвенной агитации в КГИ относят также визиты крупных федеральных чиновников в регионы в период избирательной кампании.

Одной из наиболее привычных предвыборных технологий, как уточняют эксперты, остается использование "троллей" для дискуссий в соцсетях и на форумах, а вот применение негативной агитации и "черного PR" на нынешних выборах не является, по их оценке, массовым и локализовано преимущественно в некоторых регионах, в их числе называют Бурятию, Свердловскую область, Краснодарский край, Ярославль.

Прямое давление на кандидатов, агитаторов, представителей общественности и избирателей в ходе агитационной кампании, по сравнению с практикой 2007-2011 годов, остается редким явлением и применяется выборочно, отмечено в докладе.

Агитационная активность партий



Что касается специфики агитационных кампаний отдельных партий, в КГИ проанализировали некоторые из них. Например, говоря о кампании "Единой России" эксперты отмечают массовую косвенную агитацию, смешение стиля партийной и социальной рекламы. Кроме того, парией власти в кампании традиционно применяется реклама партийных проектов, наружная политическая реклама, различные виды агитационных печатных материалов, уточняется в докладе. Это, по оценке КГИ, "наиболее массовые и качественно организованные избирательные кампании".

КПРФ также использует традиционные виды агитации; в целом по масштабу организации избирательных кампаний коммунисты — хотя и уступают ЕР — превосходят все другие партии, считают эксперты КГИ.

Кампания ЛДПР, по их словам, строится привычно, в частности, используются традиционные рекламные щиты — партия в этом смысле полагается скорее на давние общественные электоральные запросы. Повышенная активность партии в ходе этих выборов характерна лишь для отдельных регионов, например Курска, Владивостока.

Кампании "Справедливой России" в большинстве регионов публично почти не заметно, уточнили в КГИ, исключениями стали только Удмуртия, Ярославль, Барнаул, Тверь.

Что касается непарламентских партий, "Коммунисты России" вели довольно активную избирательную кампанию в Северной Осетии, где их список был снят с выборов, напомнили эксперты комитета. В частности, реклама партии была размещена на более 100 маршрутных такси в столице региона, размещались баннеры с фотографиями лидеров, выпускались газеты. Партия "Яблоко" проводила наиболее заметные кампании в Барнауле, Ярославле и Пскове, отмечено в докладе.

Аномальные результаты жеребьевок

В КГИ уточняют, что на нынешних выборах результаты жеребьевок по размещению названий партий в избирательных бюллетенях "соответствуют математическим закономерностям на региональных выборах, но по-прежнему не соответствуют на муниципальных".

По словам экспертов, ранее в каждой кампании наблюдались аномалии с результатами таких жеребьевок, которые чаще всего выражались в слишком частом получении "Единой Россией" первого номера в бюллетенях. Например, на выборах региональных парламентов с марта 2006 года по сентябрь 2016 года ЕР получила первый номер в 80 случаях из 208 (38%), а на выборах горсоветов региональных центров в тот же период — в 43 случаях из 101 (43%), уточняется в докладе.

Наблюдались аномалии и в отношении других партий. Так, "Коммунисты России", на выборах в 2014 году участвовавшие в 11 избирательных кампаниях, получили первые места в бюллетене в трех регионах и одном региональном центре, а партия "Против всех" за все время участвовала в трех кампаниях и во всех получала первое место в бюллетене.

В нынешней кампании на выборах заксобраний у ЕР первый номер в бюллетене только в одном регионе, напомнили в КГИ. Однако, "по региональным центрам ситуация, как и все последние годы, аномальная", указывают эксперты. Так, у ЕР в этом году первое место в бюллетенях на выборах в пяти региональных центрах из 11, то есть с марта 2006 года на выборах этого уровня в 43% партии случаев достался первый номер в бюллетене (48 случаев из 112), отмечают в КГИ.

В свою очередь секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов в комментарии РИА Новости напомнил, что еще две недели назад рассказал журналистам, какие места получили партии в бюллетенях. "КГИ несколько припозднилась со своей "аналитикой". Если в КГИ считают, что место в бюллетене играет роль в итоговых результатах, а не то, как работали кандидаты, это говорит не о самом высоком уровне их экспертов", — считает Неверов.

Он напомнил, что на выборах в региональные парламенты, только избиратели Удмуртии в бюллетенях увидят "Единую Россию" под первым номером. "Если говорить про наши списки, то на выборах в административные центры по итогам жеребьевки первым номером в бюллетене мы пойдем в Твери, Владивостоке, Курске, Горно-Алтайске и Кирове. Так выпал жребий, в этом и смысл процедуры", — добавил Неверов.