РФ и КНР сблизили позиции в сфере космоса, авиации и атомной промышленности

ВОЛГОГРАД, 4 сен — РИА Новости. Представители РФ и Китая в ходе переговоров в Волгограде отметили сближение своих позиций по сотрудничеству в космической, авиационной и атомной промышленности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"В ходе первых часов переговоров в Волгограде Россия и Китай констатировали сближение позиций в сотрудничестве в области космоса, авиации и атомной промышленности", — написал Рогозин.

По словам Рогозина, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян "также интересовался героической историей Сталинграда". Вице-премьер РФ рассказал, что стороны также договорились развивать контакты по линии туризма для посещения гражданами Китая Волгограда.

Рогозин ранее пригласил Ван Яна провести заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде. На повестку заседания, по словам Рогозина, были вынесены вопросы сотрудничества в атомной, космической и авиационной промышленности.

В настоящий момент в Волгоград проходит подготовка к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее на заседании оргкомитета в Волгограде, посвященном подготовке данного празднования, Рогозин отметил, что приезд коллег из КНР в Волгоград в этот период, их участие в объездах исторических мест, связанных со Сталинградской битвой, имеет мощное международное значение.