ВОЛГОГРАД, 4 сен — РИА Новости. В Волгограде начались российско-китайские межправительственные переговоры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"В Волгограде начались российско-китайские межправительственные переговоры. Местные казаки тепло встретили вице-премьера КНР Ван Яна", — написал Рогозин в своем Twitter.

В Волгограде начались российско-китайские межправительственные переговоры. Донские казаки тепло встретили вице-премьера КНР Ван Яна pic.twitter.com/Em18tCf10K — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 сентября 2017 г.

Рогозин ранее пригласил вице-премьера КНР Ван Яна провести заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде. На повестку заседания, по словам Рогозина, вынесены вопросы сотрудничества в атомной, космической и авиационной промышленности.

В настоящий момент китайская делегация прибыла в Волгоград в период подготовки к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее на заседании оргкомитета в Волгограде, посвященного подготовке данного празднования, Рогозин отметил, что приезд коллег из КНР в Волгоград в этот период, их участие в объездах исторических мест, связанных со Сталинградской битвой, имеет мощное международное значение.