ВОЛГОГРАД, 4 сен — РИА Новости. В Волгограде начались российско-китайские межправительственные переговоры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"В Волгограде начались российско-китайские межправительственные переговоры. Местные казаки тепло встретили вице-премьера КНР Ван Яна", — написал Рогозин в своем Twitter.
В Волгограде начались российско-китайские межправительственные переговоры. Донские казаки тепло встретили вице-премьера КНР Ван Яна pic.twitter.com/Em18tCf10K— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 сентября 2017 г.
В настоящий момент китайская делегация прибыла в Волгоград в период подготовки к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Ранее на заседании оргкомитета в Волгограде, посвященного подготовке данного празднования, Рогозин отметил, что приезд коллег из КНР в Волгоград в этот период, их участие в объездах исторических мест, связанных со Сталинградской битвой, имеет мощное международное значение.