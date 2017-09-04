Взгляд со стороны: региональные выборы посетят наблюдатели из 12 стран

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В единый день голосования в 10 субъектах России будут работать 27 международных экспертов из 12 стран, приглашённые Ассоциацией наблюдателей "Национальный общественный мониторинг". 10 сентября в регионах будут работать представители из Франции, Испании, Болгарии, Италии, Латвии, Чехии, Словакии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.

График международных наблюдателей расписан по дням. В преддверии выборов они познакомятся с российскими избирательными технологиями, проведут встречи с организаторами выборов и представителями различных политических сил.

А уже в единый день голосования международные эксперты направятся в регионы. Совместно с представителями Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" эксперты посетят избирательные участки.

С долгосрочной миссией наблюдения в Россию уже прибыл электоральный эксперт из США Клайн Престон IV.

"Я был наблюдателем на других выборах, заинтересован в открытом голосовании и решил побыть наблюдателем здесь. Прямо сейчас я в Рязани" — рассказал корреспонденту РИА Новости Клайн Престон IV.

Также наблюдатель поделился своими ожиданиями от предстоящих выборов. По его мнению, голосование должно пройти открыто и прозрачно. "Никогда не видел проблем с выборами в России", — отметил Клайн Престон IV.

Ранее с долгосрочной миссией наблюдения Россию уже посетил представитель Ирландии Том Китт. Он побывал Ленинградской области, где проконтролировал ход подготовки к дополнительным выборам депутата Государственной Думы.

"Наблюдатель посмотрел новые механизмы, например, QR-коды. Том Китт отметил, что таких наработок сейчас нет в Европе, — рассказал координатор ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев.

Также Коломойцев отметил, что главными критериями для отбора зарубежных наблюдателей стали их независимость и широта политического спектра, который они представляют.

"Мы хотели, чтобы среди наблюдателей были и левые и правые и центристы. Мы сделали акцент на европарламентариев или работающих в евроструктурах, если это европейцы", — сообщил Коломойцев.

Всей оперативной информацией международные эксперты будут делиться в ходе прямых включений из регионов, которые будут транслироваться в рамках online-марафона "Ночь выборов-2017".

А уже после выборов, по итогам мониторинга международные представители экспертного сообщества соберутся в Москве, где в открытом формате обсудят результаты региональных избирательных кампаний.