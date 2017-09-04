Россия заинтересована в стабильной Европе, заявили в МИД

БЛЕД (Словения), 4 сен — РИА Новости. Россия заинтересована в стабильной Европе, так же как и Европа заинтересована в предсказуемой России, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Мы хотим видеть стабильную Европу, потому что мы хотим от нее предсказуемости, и мы хотим продавать наш газ и нефть. Поставки газа требуют серьезных инфраструктурных расходов. Зачем нам дестабилизировать наших партнеров, которые платят за наш газ?", — отметил российский дипломат, выступая в ходе стратегического форума в Бледе.

По мнению Мешкова, по этой же самой причине страны ЕС также заинтересованы в стабильной России.