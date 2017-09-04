Видеонаблюдение на выборах 10 сентября организуют в 25 регионах

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах 10 сентября планируют организовать 25 регионов, этот опыт российский Центризбирком учтет при доработке порядка применения средств видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 году, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.

"Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации самостоятельно принимают решения об организации видеонаблюдения на выборах разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. По состоянию на 17 августа решение об организации видеонаблюдения принято в 25 субъектах Российской Федерации, и ЦИК России приветствует эту инициативу", — говорится в комментарии Лопатина, опубликованном в сетевом издании "Вестник ЦИК России".

При этом опыт, который будет получен в результате организации видеонаблюдения 10 сентября, "будет учтен ЦИК России при доработке порядка применения средств видеонаблюдения… на выборах президента Российской Федерации", уточнил он. Подготовленный ранее ЦИКом документ, регламентирующий вопросы организации видеонаблюдения на выборах-2018, сейчас проходит стадию общественного обсуждения, добавил Лопатин.