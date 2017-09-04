Путин и президент Южной Кореи осудили ядерное испытание КНДР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Кореи Мун Чжэ Ином проблемы Корейского полуострова с учетом нового ядерного испытания КНДР; главы стран решительно осудили действия Пхеньяна, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"Четвертого сентября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом республики Корея Мун Чжэ Ином. При обсуждении проблем Корейского полуострова с учетом нового ядерного испытания, проведенного КНДР 3 сентября, было высказано решительное осуждение действий Пхеньяна, грубо нарушающих соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающих режим глобального нераспространения и создающих серьезную угрозу миру и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны было вновь акцентировано, что урегулирование "этой крайне сложной ситуации" возможно исключительно путем возобновления переговоров, активного использования политико-дипломатических средств.