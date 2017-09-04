В Кремле считают неуместным вопрос, могут ли США нанести удар по КНДР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вопрос о том, могут ли США нанести удар по Северной Корее, в Кремле считают неуместным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос считаю неуместным", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности удара по КНДР со стороны США.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье не стал исключать возможность нанесения удара по КНДР на фоне очередного ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на соответствующий вопрос американский лидер заявил: "Посмотрим". Ранее Трамп и представители администрации США заявляли, что рассматривают "все возможности" для ответа на действия КНДР.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.