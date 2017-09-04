Саммит БРИКС: Китай пригласил Россию "весить больше" в мировой политике

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. На девятом саммите БРИКС, проходящем в китайском Сямэне, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны блока оказывать больше влияния на международные дела. По словам политика, "все более тесные связи государств блока с остальным миром требуют того, чтобы именно наши пять стран играли более активную роль в управлении миром, многие конфликты не могут быть разрешены без нас". В совместной декларации Москва и Пекин высказались за реформу Совета Безопасности ООН, чтобы придать Бразилии, Индии и ЮАР больше политического веса.

Незападный мир и Россия

Ключевой трудностью БРИКС с момента возникновения блока можно назвать расхождения в интересах между слагающими его странами. Притом что Россия поддерживает стабильно дружественные отношения и с Китаем, и с Индией, и с Бразилией, и с Южной Африкой, сами эти страны зачастую не могут найти общего языка. Летом между Пекином и Нью-Дели разразился конфликт вокруг принадлежности спорного плато Доклам, расположенного в Гималаях. Нынешний саммит официально зафиксировал примирение между сторонами. Индии удалось добиться от Китая признания исламистской группировки "Джайш-э-Мохаммед" из Пакистана террористической. Таким образом, Пекин, традиционно поддерживающий Исламабад, согласился пойти на уступки индийцам.

В примирительном ключе завершился и обмен мнениями между Китаем и Бразилией, хотя прошлое двусторонних отношений не столь уж и безоблачно. В начале 2010-х годов латиноамериканская страна де-факто запретила крупные инвестиции КНР в свой аграрный сектор и, в частности, покупку больших земельных угодий. После смены власти, произошедшей в Бразилии в 2016 году, новый президент страны Мишел Темер, застигнутый экономическим кризисом, демонстрирует гораздо больше сговорчивости в отношениях с Китаем. Бразильский лидер направился в Китай, чтобы привлечь местных предпринимателей к масштабной программе приватизации, которая стартует в его стране.

Притом что официально американская тема на саммите БРИКС не обсуждалась, часть повестки встречи намеренно выстраивалась вокруг этого вопроса. К переговорам в Сямэне присоединился президент Мексики Энрике Пенья Ньето, стране которого Вашингтон угрожает разрывом договора о свободной торговле. Именно протекционистской политике в мировом масштабе, то есть прежде всего американской, призвал противостоять председатель Си Цзиньпин.

Россия и Китай: кто в БРИКС главный?

РИА Новости постаралось выяснить у экспертов, насколько России выгодна антипротекционистская политика, к которой призывает Китай, и не начинает ли Пекин играть слишком заметную роль в БРИКС в ущерб другим странам. По мнению заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, между Россией и КНР нет полного взаимопонимания в вопросе торговли. "Китай исходит из того, что ему выгодно. Сегодня страна претендует на роль новой мастерской мира, и ей нужно, чтобы товары "made in China" продавались повсюду. Подходы России, стремящейся развивать собственное производство в ущерб импорту из стран ЕС, часто другие", — говорит политолог.

Эксперт клуба "Валдай", директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (у) МИД России Александр Лукин также считает, что антипротекционистские меры "наиболее соответствуют интересам Китая", а России в этом отношении требуется более взвешенный подход.

"Нашей стране нужно подходить к этому вопросу осторожно. Москва в течение нескольких лет выступала против создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем. Однако сейчас, когда сложился единый рынок у Евразийского экономического сообщества и когда серьезно упал курс рубля, у нашего руководства есть намерения если не вести переговоры о ЗСТ с Китаем, то по крайне мере обсуждать снижение торговых тарифов. Поэтому мы можем выступать против протекционизма, но это сложно. США раньше тоже выступали против протекционизма, но это не мешало им вводить некоторые протекционистские меры там, где это было необходимо. Здесь надо рассматривать вопросы конкретно — где, как и по каким группам товаров это будет происходить. В принципе, сейчас это интересам России соответствует в большей степени, чем, например, до 2014-го, то есть до падения рубля", — говорит экономист.

Все опрошенные РИА Новости эксперты отвергли мысль о том, что чрезмерное влияние Китая в блоке БРИКС может представлять угрозу для России. "Пока что нельзя говорить, что этот блок — инструмент Китая, — считает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Вся разница только в том, что Пекин может вложить в совместные проекты, например в общий банк, больше денег, но это никак не ограничивает свободу других стран".

По мнению Алексея Макаркина, БРИКС — весьма сбалансированная структура, чтобы кто-либо мог в ней единолично доминировать. "Будь этот блок объединением, подобным Евросоюзу, экономическое преобладание КНР, конечно, сказывалось бы. Но в данном случае все иначе. Страны просто сотрудничают друг с другом до того предела, который затрагивают их интересы, вот и все", — резюмирует Макаркин.