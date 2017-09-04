Саммит БРИКС: Китай пригласил Россию "весить больше" в мировой политике

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. На девятом саммите БРИКС, проходящем в китайском Сямэне, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны блока оказывать больше влияния на международные дела. По словам политика, "все более тесные связи государств блока с остальным миром требуют того, чтобы именно наши пять стран играли более активную роль в управлении миром, многие конфликты не могут быть разрешены без нас". В совместной декларации Москва и Пекин высказались за реформу Совета Безопасности ООН, чтобы придать Бразилии, Индии и ЮАР больше политического веса.
Незападный мир и Россия
В примирительном ключе завершился и обмен мнениями между Китаем и Бразилией, хотя прошлое двусторонних отношений не столь уж и безоблачно. В начале 2010-х годов латиноамериканская страна де-факто запретила крупные инвестиции КНР в свой аграрный сектор и, в частности, покупку больших земельных угодий. После смены власти, произошедшей в Бразилии в 2016 году, новый президент страны Мишел Темер, застигнутый экономическим кризисом, демонстрирует гораздо больше сговорчивости в отношениях с Китаем. Бразильский лидер направился в Китай, чтобы привлечь местных предпринимателей к масштабной программе приватизации, которая стартует в его стране.
Притом что официально американская тема на саммите БРИКС не обсуждалась, часть повестки встречи намеренно выстраивалась вокруг этого вопроса. К переговорам в Сямэне присоединился президент Мексики Энрике Пенья Ньето, стране которого Вашингтон угрожает разрывом договора о свободной торговле. Именно протекционистской политике в мировом масштабе, то есть прежде всего американской, призвал противостоять председатель Си Цзиньпин.
Россия и Китай: кто в БРИКС главный?
Эксперт клуба "Валдай", директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (у) МИД России Александр Лукин также считает, что антипротекционистские меры "наиболее соответствуют интересам Китая", а России в этом отношении требуется более взвешенный подход.
"Нашей стране нужно подходить к этому вопросу осторожно. Москва в течение нескольких лет выступала против создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем. Однако сейчас, когда сложился единый рынок у Евразийского экономического сообщества и когда серьезно упал курс рубля, у нашего руководства есть намерения если не вести переговоры о ЗСТ с Китаем, то по крайне мере обсуждать снижение торговых тарифов. Поэтому мы можем выступать против протекционизма, но это сложно. США раньше тоже выступали против протекционизма, но это не мешало им вводить некоторые протекционистские меры там, где это было необходимо. Здесь надо рассматривать вопросы конкретно — где, как и по каким группам товаров это будет происходить. В принципе, сейчас это интересам России соответствует в большей степени, чем, например, до 2014-го, то есть до падения рубля", — говорит экономист.
Все опрошенные РИА Новости эксперты отвергли мысль о том, что чрезмерное влияние Китая в блоке БРИКС может представлять угрозу для России. "Пока что нельзя говорить, что этот блок — инструмент Китая, — считает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Вся разница только в том, что Пекин может вложить в совместные проекты, например в общий банк, больше денег, но это никак не ограничивает свободу других стран".
По мнению Алексея Макаркина, БРИКС — весьма сбалансированная структура, чтобы кто-либо мог в ней единолично доминировать. "Будь этот блок объединением, подобным Евросоюзу, экономическое преобладание КНР, конечно, сказывалось бы. Но в данном случае все иначе. Страны просто сотрудничают друг с другом до того предела, который затрагивают их интересы, вот и все", — резюмирует Макаркин.