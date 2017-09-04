Политологи предсказывают победу врио губернаторов на выборах 10 сентября

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Политологи не ждут больших сюрпризов от губернаторских кампаний 2017 года и предполагают, что победу на них одержат временно исполняющие обязанности (врио) глав регионов.

В единый день голосования 10 сентября состоятся выборы глав 16 регионов России: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областей и города федерального подчинения Севастополя.

По трафарету

Как рассказал эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, часть политологов ожидала, что формат губернаторских избирательных кампаний несколько изменится с приближением президентских выборов. "Предполагалось, что президентские выборы будут "отраженным светом светить" на губернаторские кампании, потому ожидалось, что они будут достаточно яркими, хотя бы некоторые из них. Эти ожидания не подтвердились по той причине, что инерция политической системы оказалась слишком высокой. Экспериментировать и рисковать накануне президентской кампании в администрации президента не стали", — пояснил Слатинов.

По его мнению, инерция политической системы заключается в том, что с 2012 года губернаторские кампании реализовывались по одному сценарию: выдвигался фаворит, который назначался временно исполняющим обязанности главы региона, против него выставлялись технические кандидаты, прежде всего от парламентских партий, и выборы проводились по сценарию референдума.

"Все (губернаторские) кампании пройдут по подобному трафарету. Эти выборы скорее напоминают организацию голосования по одобрению кандидатуры врио. За редкими исключениями, которые подтверждали правило. Самое яркое исключение, где врио проиграл – Иркутская область", — уточнил Слатинов.

Другой политолог, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов уверен, что неожиданностей от единого дня голосования на выборах губернаторов ждать не стоит.

"На этих губернаторских выборах интриги практически исключены. Они могли быть при том составе кандидатов, который изначально формировался. В том числе некоторые кандидаты могли получить недостаточно высокий процент, где-то могли возникать риски второго тура, но сейчас сильных кандидатов (которые составили бы конкуренцию) не осталось нигде, поэтому интриг серьезных мы не ожидаем", — считает Миронов.

Слатинов объясняет применение в 2017 году сложившегося сценария выборов еще одной причиной. "Большая часть кандидатов, которые сейчас идут, это так называемые молодые менеджеры, которые были назначены врио по инициативе центра, получили некий кредит доверия центра, и было бы плохим знаком со стороны Кремля их "кинуть". Это произвело бы очень негативное впечатление и привело бы к негативным эффектам в отношении всего регионального управления в целом. Весь губернаторский корпус получил бы довольно плохой знак, что накануне президентской кампании означает риски", — сказал Слатинов.

По его словам, применение отработанного сценария на выборах губернаторов ведет к репутационным издержкам, "потому что мы видим, что муниципальный фильтр на этих выборах применяется крайне некрасиво, видим все ярко проявляющиеся недостатки этой системы".

Он добавил, что приход в Центральную избирательную комиссию России Эллы Памфиловой должен был продемонстрировать новые тренды, но этого не произошло.

Панчер всегда имеет шанс?

Несмотря на прогноз предсказуемых выборов, Слатинов не исключает полностью появления некоторых интересных моментов.

"Есть, возможно, небольшая интрига в Карелии и Кировской области, но серьезных неожиданностей я бы ждать не стал. Какие-то фавориты получат более двух третей голосов, какие-то преодолеют 50-процентный барьер. Но мы видим, что серьезных ресурсных соперников, готовых биться и отстаивать у действующих врио власть по большому счету нет", — сказал он.

Анализируя предстоящие губернаторские выборы, президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко также не стал делать однозначных выводов.

"Интрига (выборов губернаторов и глав регионов) – гипотетическая вероятность второго тура, в чем я сильно сомневаюсь. Но, как говорят в боксе, панчер всегда имеет шанс", — отметил Минченко.

А вот Миронов уверен, что нестандартного развития событий и даже второго тура можно было бы ожидать только в том случае, если бы до выборов дошли яркие кандидаты.

"Если бы (Евгений) Ройзман (в Свердловской области) пошел на выборы и оказался бы в числе кандидатов, то, конечно, интригу бы он составил. Не знаю насчет второго тура, но вполне вероятно, может быть, и до этого бы дошло дело. В Бурятии (Вячеслав) Мархаев обладает достаточно большим весом и вполне мог составить интригу, но он не прошел. Республика Марий Эл, где достаточно сильны коммунисты, и (Сергей) Казанков, тамошний лидер партии (КПРФ). (Сергей) Мамаев в той же Кировской области, где позиции КПРФ слабее, тем не менее, могли быть интересные сценарии. В других регионах более-менее спокойно", — объяснил Миронов.

"Сушка" явки

По мнению Минченко, в этой ситуации под ударом оказывается легитимность выборов в принципе. "Здесь в уязвимом положении находятся главы тех регионов, где потенциально сильные кандидаты не были допущены до выборов. Я бы здесь выделил, например, Бурятию, где чуть-чуть не хватило кандидату от Компартии Мархаеву для того, чтобы пройти муниципальный фильтр. И, собственно, технология недопущения его до выборов, которая была организована, это был чрезмерный сбор подписей командой временно исполняющего обязанности губернатора (Алексея) Цыденова", — отметил политолог.

"Думаю, что явка на этих выборах будет невысокой. И в силу того, что нет серьезной конкуренции – соответственно, нет ярких интриг, в силу того, что кампанию особенно не продвигали – во многих регионах была просто очевидная "сушка" явки. Сейчас, я думаю, что явка будет меньше 30%, в лучшем случае – от 30 до 40%", — считает Миронов.

"Распространяется меньше информации о выборах, снижается накал агитационный. Кроме того, у нас и так "лето": люди только из отпусков возвращаются. Отсутствие ярких кандидатов, которые могли бы мобилизовать массы, приводит к тому, что явкой начинают управлять технологи от власти. А они приведут тот электорат, который им нужен, чтобы максимум голосов получили действующие губернаторы", — подчеркнул политолог.

По его мнению, важно учитывать еще одну тонкость, связанную с предстоящими выборами. В преддверии президентских выборов действующие губернаторы – те, кто идут от власти — не должны, по его данным, набрать 70% голосов и больше.

"Теперь им нужно получать от 50 до 60-65 (процентов голосов) максимум, чтобы не дойти (по процентному количеству голосов) до президента. Раньше планкой был рейтинг президента – 80%. И когда губернатор получал 90, то это могло для него обернуться проблемой, теперь эта планка чуть-чуть ниже, поэтому им нужно обеспечить такую явку, точнее, такой электорат, который так проголосует, чтобы действующий губернатор все-таки не набрал большее количество процентов, чем "положено", — заявил Миронов.

Слатинов также предполагает, что явка будет достаточно низкой.

"Она зависит от возможностей и политической мобилизации, которыми обладает тот или иной врио и та или иная управляющая регионом команда. Понятно, что возможности политической мобилизации разные. Врио, которые уже управляли регионом и получили "ярлык" на продление полномочий, сформировали систему политического управления своей территорией, смогут мобилизовать более-менее приличную явку", — считает политолог.

По его мнению, "у молодых менеджеров будет проблема" с показателями явки. "Тем более, у некоторых, думаю, сложились противоречивые отношения с региональными элитами, и эти элиты, так как не могут противопоставить сильного соперника, могут сработать на легитимацию, таким образом снизив явку", — отметил Слатинов, добавив, что в большинстве регионов сочетание разных факторов приведет к цифре явки в 30%.

Минченко считает, что низкая явка и легитимность процедуры выборов — не взаимосвязанные вещи; низкая активность избирателей не должна ставить под сомнение итог голосования.

"Раскрутка темы явки, что легитимность напрямую связана с явкой, чрезмерна и неадекватна. Потому что было много конкурентных избирательных кампаний, которые проходили при явке в районе 30%. Например, на последних губернаторских выборах в Свердловской области в 2003 году, где была конкуренция, где была борьба, где была интрига, немногим выше 30% была явка. Поэтому говорить о том, что высокая явка является показателем высокой легитимности, на мой взгляд, достаточно странно. Особенно учитывая тот факт, что снижение явки на выборах — это мировая тенденция", – сказал политолог.