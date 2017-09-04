Вице-спикер Госдумы озвучил условие, при котором Россия вернется в ПАСЕ

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Россия не вернется в ПАСЕ, пока не будет изменена норма регламента, позволяющая ограничивать права национальных делегаций, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Как сообщила пресс-служба политика, в понедельник в Госдуме состоялась встреча с делегацией группы дружбы "Швейцария – Россия" федерального собрания Швейцарии. В состав швейцарской делегации вошли посол Швейцарии в РФ Ив Росье, член Совета кантонов федерального собрания Швейцарии, сопредседатель группы дружбы Филиппо Марио Луиджи Ломбарди, член Национального совета федерального собрания Швейцарии Марианн Сюзанн Лойтенеггер-Оберхольцер и другие. Российскую сторону представляли Толстой и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"В ходе встречи речь шла о перспективах возвращения России в ПАСЕ, предстоящих международных межпарламентских мероприятиях, возобновлении свободных торговых отношений между Россией и Швейцарией, а также об автоматическом обмене информацией в сфере налогообложения", — говорится в сообщении пресс-службы депутата.

На встрече Толстой подчеркнул, что Россия на всех площадках "будет продолжать последовательно отстаивать свои интересы", при этом предстоящие в Андорре и Санкт-Петербурге мероприятия "станут еще одним шагом для налаживания конструктивного диалога между Россией и Западом".

"На всех международных площадках мы представляем, прежде всего, интересы наших граждан, наших избирателей. И делать это мы должны свободно и без ограничений. Россия не вернется в ПАСЕ, пока не будет изменена норма регламента, позволяющая ограничивать права национальных делегаций", — заключил Толстой.