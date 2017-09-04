КПРФ проведет митинг против враждебных действий США в отношении России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) планирует во вторник провести напротив посольства США в Москве митинг против враждебных действий Вашингтона в отношении РФ и её дипломатического корпуса, сообщается на официальном сайте партии.

"Пятого сентября 2017 года в 16.00 КПРФ проведет встречу с избирателями в форме митинга с протестом против враждебных действий американского руководства в отношении России и её дипломатического корпуса", — сообщается на официальном сайте партии.

Уточняется, что митинг будет проходить "напротив посольства США".

Власти Соединенных Штатов 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.