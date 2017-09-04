"Не в первый раз". Захарова ответила Жириновскому про идею сменить Лаврова

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не в первый раз предлагает сменить министра иностранных дел, в ведомстве не считают нужным комментировать это заявление, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее лидер либерал-демократов заявил, что России нужен новый министр иностранных дел.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки", — заявил политик журналистам.

При этом имя человека, которого он бы хотел видеть в качестве преемника нынешнего главы МИД Сергея Лаврова, Жириновский не назвал.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров напомнил Жириновскому, что Лавров остается одним из самых популярных среди россиян политиков.

"Лавров воспринимается как твердый и умелый защитник курса на самостоятельность и независимость. В ситуации глобального конфликта с Западом это очень важная фигура", — отметил Федоров.

По мнению главы ВЦИОМ, слова Жириновского являются "заявлением предвыборного характера", свойственным такому "активному и эпатажному" кандидату.

Жириновский известен своим громкими заявлениями и инициативами. Большая часть из них вызывает резонанс, широко обсуждается в СМИ и социальных сетях.

Так, в свое время политик хотел возродить в России монархию и изменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!" и собирался вернуть к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря.