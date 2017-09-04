Патрушев обсудил с коллегой из Южной Кореи пути решения проблемы КНДР

Обострение ситуации на Корейском полуострове (1101)

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Сеуле с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном пути политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"В частности, рассмотрены пути политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, обсуждена военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении.