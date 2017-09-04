Рябков: в нынешней ситуации с КНДР надо рассчитывать каждый шаг

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. В нынешней ситуации с КНДР любой шаг может привести к политическому и военному взрыву, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность. Понятно, что в нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву. К взрыву политическому, военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и который отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в северо-восточной Азии", — сказал Рябков.

"Для нас это небезразлично. Все это рядом с нашими границами", — добавил он.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.