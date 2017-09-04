Глава МИД Японии заявил о проработке возможной встречи с Лавровым в ООН

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио и Москва разделяют позицию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, и подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается возможность его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он также подчеркнул, что японская и российская сторона "полностью разделяют мнение о том, что целью стоит денуклеаризация Корейского полуострова" и что странам необходимо "тесно взаимодействовать, в том числе в Совете безопасности ООН" для урегулирования ситуации вокруг северокорейской ядерной программы.
Накануне, 3 сентября, КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.