Глава МИД Японии заявил о проработке возможной встречи с Лавровым в ООН

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио и Москва разделяют позицию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, и подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается возможность его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Во Владивостоке запланирована встреча между премьер-министром (Синдзо Абэ — ред.) и президентом России Владимиром Путиным. Также прорабатывается возможность проведение переговоров с главой МИД (РФ — ред.) Лавровым на полях ООН. Мы бы хотели тесно взаимодействовать по различным вопросам", — подчеркнул в ходе состоявшейся в понедельник пресс-конференции Коно.

Он также подчеркнул, что японская и российская сторона "полностью разделяют мнение о том, что целью стоит денуклеаризация Корейского полуострова" и что странам необходимо "тесно взаимодействовать, в том числе в Совете безопасности ООН" для урегулирования ситуации вокруг северокорейской ядерной программы.

Накануне премьер-министр Японии и президент России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР и согласились тесно взаимодействовать по данному вопросу. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, было "условлено продолжить диалог по этой теме в ходе встречи 7 сентября Путина и Абэ в рамках Восточного экономического форума".

Накануне, 3 сентября, КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.