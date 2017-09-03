Кремль ответил на вопрос о реакции на обыски в российских дипобъектах в США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о проведенных в США обысках на российских дипобъектах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос проинформирован ли президент РФ о случившемся, Песков сказал: "Ну а как вы думаете, когда одна из крупнейших стран мира растаптывает международное право, президент другой крупнейшей стороны об этом информируется".

"Давайте дождемся точки зрения главы российского государства на этот счет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах на обыски.

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".

МИД РФ в своем аккаунте в Facebook опубликовал кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.