МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ опубликовало на своей официальной странице в Facebook видео обысков в российском Генеральном консульстве в Сан-Франциско и торгпредстве в Вашингтоне.

На первой записи видны два темных автомобиля, заезжающие на подземную парковку Генерального консульства. После того, как машины заезжают, автоматические ворота закрываются.

На другом видео можно наблюдать, как сотрудники спецслужб приступают к осмотру помещений и квартир дипломатических служащих. В частности, на кадрах видно, как мужчина, который стоит на стремянке, проводит осмотр люка в потолке.

На еще одном видео видны два представителя правоохранительных органов США, которые стоят у входа на территорию торгпредства РФ в Вашингтоне.

"Предлагаем вашему вниманию видео свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений. Видео сделано у торгпредства России в Вашингтоне", — говорится в подписи к видео.

Также МИД опубликовал видео, на котором сотрудник американских спецслужб поочередно заходит и проверяет комнаты дипломатических служащих.

"Адская клоунада" и "дуря в мустыне"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия американских властей, которые осуществили обыск в российских загранучреждениях.

"Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная. Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность", — написала она в Facebook

Она также охарактеризовала осмотр сотрудниками ФБР российских учреждений в США "дурей в мустыне".

Ранее торгпред РФ в Вашингтоне Александр Стадник сравнил обыски, проводимые по инициативе американских спецслужб в помещении российских диппредставительств, рейдерским захватом.

Комментарии Госдепа

В американском дипломатическом ведомстве подтвердили РИА Новости, что РФ освободила генконсульство в Сан-Франциско и два помещения торгпредства в столице США.

При этом саму ситуацию с обыском в американском Госдепе назвали "обходом" и "инспекцией". Высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства США также опроверг информацию о том, что американские власти грозили взломать двери дипломатических представительств.