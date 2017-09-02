ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники американских ведомств, оставшиеся от администрации Барака Обамы, не до конца разрушили отношения с Россией, еще есть сферы, где сотрудничество Москвы и Вашингтона процветает, заявил новый посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Я считаю, что коллеги из госдепа, из Совета национальной безопасности, Пентагона, кто остался от Барака Обамы, не до конца разрушили все-таки российско-американские отношения", — заявил посол в эфире телеканала "Россия-1".

"Когда я готовился к поездке в США, я посещал очень многие ведомства. У меня было ощущение первоначально, что совсем все плохо с США. Но вы знаете, какое же было мое удивление, что я вдруг обнаружил, что у нас связи по линии некоторых ведомств процветают", — добавил Антонов.

В качестве примеров дипломат привел сотрудничество по линии министерства культуры, по космосу, рыболовству. Он также сообщил об имеющихся конкретных проектах в сфере бизнеса и промышленности.

По словам Антонова, все это "вселяет определенный оптимизм", а также дает "возможность хоть за что-то зацепиться для того, чтобы развивать эти отношения".