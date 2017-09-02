Новый посол России в США заявил, что открыт для общения с американскими СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что открыт для общения с американскими СМИ и готов к жестким вопросам журналистов.
"Что касается предстоящего моего контакта со СМИ США,… я получаю очень много запросов. Идут запросы, и встает вопрос: а со всеми встречаться или не со всеми встречаться? Для себя я определился: я буду максимально открыт", — заявил Антонов в эфире телеканала "Россия-1".
"Готов я к самым жестким вопросам, попыткам уколоть меня", — добавил он.
Дипломат отметил, что своей главной задачей он ставит недопущение "дальнейшей раскрутки спирали санкций".