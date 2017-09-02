Новый посол России в США заявил, что открыт для общения с американскими СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что открыт для общения с американскими СМИ и готов к жестким вопросам журналистов.

Президент РФ Владимир Путин в конце августа назначил Антонова послом России в Вашингтоне. В четверг новый посол прибыл в Вашингтон. Антонов сменил на этом посту Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

"Что касается предстоящего моего контакта со СМИ США,… я получаю очень много запросов. Идут запросы, и встает вопрос: а со всеми встречаться или не со всеми встречаться? Для себя я определился: я буду максимально открыт", — заявил Антонов в эфире телеканала "Россия-1".

"Готов я к самым жестким вопросам, попыткам уколоть меня", — добавил он.

Дипломат отметил, что своей главной задачей он ставит недопущение "дальнейшей раскрутки спирали санкций".