ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с США, надеется, что отношения двух стран не дойдут до маразма, заявил новый посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Мы в развитии отношений с США заинтересованы в той же степени, в какой заинтересованы они. Мы никому не навязываемся, ничего не просим, ни на чем не настаиваем, мы открыты к этому взаимодействию", — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

"Мне хочется верить в то, что до такой степени… маразма все-таки не дойдут российско-американские отношения. Но какие бы ни были условия, мы будем спокойно работать на благо российско-американских отношений, реализуя те задачи, которые поставил перед нами верховный главнокомандующий", — добавил Антонов.

"С такой Америкой не только можно, а нужно говорить. Какие бы ни были трудные времена, нужно разговаривать. Пускай лучше дипломаты сидят за столом переговоров, чем военные смотрят друг на друга через створ прицела. Мы будем спокойно, профессионально решать задачи, которые возникают в результате вот этой русофобской политики, которая досталась от администрации (экс-президента США Барака — ред.) Обамы", — сказал Антонов.