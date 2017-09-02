Джабаров рассказал, к чему приведет обыск в генконсульстве в Сан-Франциско

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обыск в генконсульстве РФ в Сан-Франциско, если он произойдёт, приведёт к очень серьёзным ответным мерам со стороны России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

"Я надеюсь, до этого в итоге не дойдёт, но если так будет, это будет чревато очень тяжелыми ответными мерами", — заявил Джабаров.

По словам сенатора, в этом случае Россия уже не будет "давать гарантии безопасности дипломатических учреждений США".

Он подчеркнул, что такой обыск будет являться "грубейшим" нарушением международных норм и, в частности, Венской конвенции, говорящей о неприкосновенности посольских учреждений. Последний подобный инцидент, по словам Джабарова, произошёл в Берлине в 1941 году, когда после объявления войны СССР Германия провела обыски в советском посольстве.

"Если обыск все же произойдёт, отношения с США, и без того плохие, очень резко ухудшатся", — заявил сенатор.