МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия ответит на введение президентом Украины Петром Порошенко биометрического контроля для иностранцев на границе; ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. Как заявлял пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, граждане РФ с 2018 года будут проходить более сложную по сравнению с другими иностранцами процедуру идентификации для въезда.

"Спешить с ответом не стоит. Тем более что у нас есть время как следует все обдумать и принять решение с "холодной" головой. Но ответ, разумеется, последует, и он должен ударить по киевской верхушке, а не по простым украинцам", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, таким решением Киев провоцирует Москву, ожидая от нее зеркальных ответных мер.

"В идеале Киев очень бы хотел, чтобы мы попросили из страны 5 миллионов работающих у нас граждан Украины, а потом уже разбирались с каждым из них в отдельности. Порошенко и компании абсолютно все равно, что для многих украинских семей это означало бы трагедию — потерю всех средств к существованию. Разорвать отношения между нашими странами, подбросить бензина в костер ненависти к России, который разгорается на Украине, — вот единственное, что планируется достичь этим указом", — считает он.