Посольство: Россия не собирается скатываться к истерии в отношениях с США

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. РФ не собирается скатываться к истерии и краю конфронтации с США, будет продолжать работать на благо двух стран, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне в связи с решением США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также доступ к зданиям торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке.

Вашингтон в четверг вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Дипломаты отметили, что российская сторона "по-прежнему рассчитывает, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений контактов в итоге будет реализован".

"Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран", — подчеркивается в заявлении.