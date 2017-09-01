Новый посол России в США рассказал про свой первый рабочий день

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов, который в четверг прибыл в Вашингтон, признался, что был рад начать свой первый рабочий день не с "ругани с американцами", а с поздравления школьников с Днем знаний.
"Я очень счастлив, что мое первое служебное дело здесь, в школе. Вместо того чтобы ругаться с американцами, мы занимаемся тем, что празднуем этот прекрасный праздник 1 сентября", — заявил Антонов на торжественном собрании, посвященном началу учебного года в школе при посольстве РФ.
Посол также признался, что до сих ему "не хватает знаний".
"Если бы меня спросили, какого главного предмета мне не хватает, то я могу сказать — русского языка. Нет ничего прекраснее нашего русского языка", — сказал он, призвав всех больше внимания уделять изучению русского языка.
США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.