Новый посол России в США рассказал про свой первый рабочий день

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов, который в четверг прибыл в Вашингтон, признался, что был рад начать свой первый рабочий день не с "ругани с американцами", а с поздравления школьников с Днем знаний.

Президент РФ Владимир Путин в конце августа назначил Анатолия Антонова послом России в Вашингтоне. Антонов сменил на этом посту Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

"Я очень счастлив, что мое первое служебное дело здесь, в школе. Вместо того чтобы ругаться с американцами, мы занимаемся тем, что празднуем этот прекрасный праздник 1 сентября", — заявил Антонов на торжественном собрании, посвященном началу учебного года в школе при посольстве РФ.

Посол также признался, что до сих ему "не хватает знаний".

"Если бы меня спросили, какого главного предмета мне не хватает, то я могу сказать — русского языка. Нет ничего прекраснее нашего русского языка", — сказал он, призвав всех больше внимания уделять изучению русского языка.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.