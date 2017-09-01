"Единая Россия" определится с датой партийного съезда в сентябре

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" определится с датой проведения своего планового партийного съезда в сентябре, сообщил РИА Новости источник в партии.

"Решение по дате съезда еще не принято. Возможно, это решение будет принято в течение сентября", — сказал собеседник агентства.

Ранее все уставные плановые партийные съезды "Единая Россия" проводила в конце осени — начале зимы.

Согласно партийному уставу, съезд созывается генсоветом партии или его президиумом, как правило, один раз в год. Внеочередной съезд может быть созван по решению председателя партии, генсовета или президиума генсовета, по решению центральной контрольной комиссии либо по письменному предложению более одной трети региональных отделений партии. Решение о созыве съезда принимается, как правило, не менее чем за один месяц до дня его проведения.