Путин на ВЭФ расскажет о развитии Дальнего Востока и ситуации с КНДР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума затронет темы развития Дальнего Востока и актуальные политические и международные проблемы региона, включая кризис на Корейском полуострове, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент поделится видением перспектив социально-экономического развития Дальнего Востока, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в их числе российские предложения по созданию большого евразийского пространства. И имеется в виду, что выскажется по наиболее острым политическим проблемам региона, в том числе, как мы только что говорили, по кризису на Корейском полуострове", — рассказал Ушаков журналистам.
По его словам, далее на заседании выступят президенты республик Корея и Монголии, а также премьер-министр Японии.