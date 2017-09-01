Путин на ВЭФ расскажет о развитии Дальнего Востока и ситуации с КНДР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума затронет темы развития Дальнего Востока и актуальные политические и международные проблемы региона, включая кризис на Корейском полуострове, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Пленарное заседание Восточного экономического форума запланировано на 14 часов по местному времени во Владивостоке (7.00 мск) 7 сентября, сказал Ушаков. Он отметил, что Путин и другие лидеры, приехавшие на форум, выступят на этой сессии.

"Президент поделится видением перспектив социально-экономического развития Дальнего Востока, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в их числе российские предложения по созданию большого евразийского пространства. И имеется в виду, что выскажется по наиболее острым политическим проблемам региона, в том числе, как мы только что говорили, по кризису на Корейском полуострове", — рассказал Ушаков журналистам.

По его словам, далее на заседании выступят президенты республик Корея и Монголии, а также премьер-министр Японии.