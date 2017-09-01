Ушаков: решения США говорят о намерении "топить" сотрудничество с Россией

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Решение о закрытии торгпредств РФ в США сигнализирует о намерении "топить" торгово-экономическое сотрудничество между странами, заявил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

"То, что они закрывают торгпредства – что это? Готовность к развитию торгово-экономических отношений? Или что?… Сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а сигнал о том, чтобы их топить и дальше", — сказал Ушаков.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее выяснилось, что это здания торговых представительств. Между тем, торгпредства находятся в прямом подчинении не у министерства иностранных дел РФ, а у министерства экономического развития.