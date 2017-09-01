Ушаков: премьеру Японии интересен ВЭФ, и он намерен и дальше его посещать

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проявляет большой интерес к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) и намерен продолжить его посещать, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ушаков отметил, что число иностранных представителей форума увеличилось: в прошлом году было представлено 30 стран, в этом году — 55.

"Такая тенденция свидетельствует о том, что форум набирает авторитет и становится действительно таким важным экономическим форумом, важной экономической площадкой наряду с питерским экономическим форумом", — рассказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что к ВЭФ проявляют большой интерес японские власти.

"Неспроста японский премьер-министр второй раз приезжает. И, как нам сообщают японские коллеги, он хочет продолжить эту традицию и в 2018 году тоже приехать", — отметил помощник российского лидера.

В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.