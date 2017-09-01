Ушаков рассказал, с кем встретится Путин на саммите БРИКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в КНР проведет встречи с лидерами Китая, Египта, ЮАР, премьерами Индии и Таиланда, главой Мексики, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, РФ и КНР традиционно проведут полноформатные переговоры в узком и расширенном составе.

"Естественно, состоятся двусторонние контакты. О переговорах с китайским руководителем я уже сказал. Четвёртого сентября будут проведены переговоры с премьер-министром Индии Моди. Затем с президентом Египта ас-Сиси, премьер-министром Таиланда Чан-Оча, президентом Зумой из Южной Африки. И 5 сентября перед завершением программы президент встретится с президентом Мексики Пеньей Ньето", — рассказал Ушаков журналистам.